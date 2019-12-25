Животное вышло к людям около поселка Диксон.

На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям. Об этом журналистам сообщил руководитель местного парка "Роев ручей" Андрей Горбань. Дикого зверя видели жители заполярного поселка Диксон.

Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Андрей Горбань, глава парка "Роев ручей"

на размещенных в социальных сетях кадрах видно, как грустное животное лежит на камнях. Оно практически не шевелится. Горбань заметил, что сейчас за ситуацией следят специалисты красноярского зоопарка. Они готовы вылететь на место, но при этом решение о дальнейшей судьбе зверя примут в Росприроднадзоре.

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Фото и видео: Telegram / Русская весна