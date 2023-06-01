Сотрудники финской компании опасаются обслуживать объект на границе с Россией

Причиной для их беспокойства стало присутствие ДШРГ "Русич" вблизи Сайменского канала.

"Фонтанка" со ссылкой на финское издание Yle рассказывает, что сотрудники энергомонтажной компании Elvera опасаются за свою безопасность, работая на Сайменском канале, который расположен прямо на границе России и Финляндии. Конкретно, их беспокоит присутствие в этой области бойцов из ДШРГ "Русич".

В начале сентября в СМИ сообщалось о том, что члены диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" заключили договор с погранслужбой ФСБ России, согласно которому они будут помогать патрулировать границу с финскими соседями.

Вероятно именно этот факт заставляет беспокоиться работников компании Elvera. В настоящий момент как минимум двое сотрудников, согласно словам директора фирмы Илкари Яаккола, не хотят работать на участке с Сайменским каналом, который был арендован у России. До сих пор, впрочем, как говорит глава Elver"ы, работники электромонтажной компании работали на арендованной территории без проблем.

Не так давно мы рассказывали о прецеденте, когда финские школьники случайно пересекли государственную границу с Россией.

Фото: Википедия