Сотрудники финской компании опасаются обслуживать объект на границе с Россией

"Фонтанка" со ссылкой на финское издание Yle рассказывает, что сотрудники энергомонтажной компании Elvera опасаются за свою безопасность, работая на Сайменском канале, который расположен прямо на границе России и Финляндии. Конкретно, их беспокоит присутствие в этой области бойцов из ДШРГ "Русич".
В начале сентября в СМИ сообщалось о том, что члены диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" заключили договор с погранслужбой ФСБ России, согласно которому они будут помогать патрулировать границу с финскими соседями.
Вероятно именно этот факт заставляет беспокоиться работников компании Elvera. В настоящий момент как минимум двое сотрудников, согласно словам директора фирмы Илкари Яаккола, не хотят работать на участке с Сайменским каналом, который был арендован у России. До сих пор, впрочем, как говорит глава Elver"ы, работники электромонтажной компании работали на арендованной территории без проблем.
Не так давно мы рассказывали о прецеденте, когда финские школьники случайно пересекли государственную границу с Россией.
Фото: Википедия
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