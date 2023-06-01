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Россия оценит последствия вступления Финляндии в НАТО, заявили в МИД

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Михаил Галузин рассказал об отношении МИДа по соглашению, связанного с Сайменским каналом.

Россия должна будет оценить вызовы безопасности страны, которые последуют за вступлением Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в Государственной Думе сделал заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат пояснил, что страна исходит из того, что Хельсинки предприняли  откровенно недружественный шаг по отношению к своему соседу. Однако МД РФ все еще проводит оценку конкретных внешних угроз для национальной безопасности, которые последуют для России в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический военный альянс.

Наверное, в контексте такой комплексной оценки этих вызовов и будет решаться вопрос о судьбе или о нашем дальнейшем отношении к соглашению по Сайменскому каналу.

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: госдума, мид, михаил галузин, нато, сайменский канал, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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