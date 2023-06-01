Блинкен назвал темы, которые будут в центре внимания на саммите НАТО

В Госдепе США рассказали об обсуждении вступления Швеции в НАТО и помощи для ВСУ.

Основное внимание на встрече глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО в Норвегии, а также на июльском саммите в Вильнюсе будет сосредоточено на оказании поддержки украинским властям. Второй темой для международных союзников будет вопрос включения в Североатлантический военный альянс новых членов, включая и Швецию. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Осло перед началом неформальной встречи глав МИД НАТО сделал американский государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Продолжаем укреплять наш оборонный альянс посредством составления планов по сдерживанию и защите, и чтобы продолжить включать новых членов в альянс, в частности, Швецию. Это основные вопросы, которые будут на повестке дня в Вильнюсе через несколько недель. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что саммит НАТО в столице Литвы состоится 11-12 июля 2023 года. Блинкен заявил о намерении США и ЕС выработать кодексы поведения для ИИ.

Фото и видео: YouTube / NATO News