Блинкен заявил о намерении США и ЕС выработать кодексы поведения для ИИ

В Госдепе оценили работу по развитию технологий.

Американская администрация и Евросоюз хотят подготовить совместные кодексы поведения, касающиеся разработок в сфере искусственного интеллекта и инновационных технологий. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, проведенной в шведском городе Лулео, сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Мы концентрируем интенсивное внимание на том, что можем сделать вместе, занимаясь как благоприятными возможностями, так и вызовами, которые несут с собой новые технологии. У нас сегодня состоялось очень интенсивное и, считаю, продуктивное обсуждение искусственного интеллекта, в том числе генеративного искусственного интеллекта. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США добавили, что Вашингтон и Брюссель считают, что такой работой надо заниматься безотлагательно.

Блинкен заявил о совпадении позиций США и ЕС по экспортному контролю в отношении России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State