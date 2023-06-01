Блинкен заявил о совпадении позиций США и ЕС по экспортному контролю в отношении России

В Госдепе США оценили сотрудничество с Брюсселем.

Позиции американских властей при президенте Джо Байдене и руководства Евросоюза в вопросе, касающемся российского экспортного контроля совпадают, поэтому стороны сотрудничают в данной сфере. Соответствующее заявление на пресс-конфренции с журналистами по итогам заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, проведенного на территории города Лулео в Швеции, сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат рассказал коллегам о том, что 31 мая состоялось четвертое мероприятие совета.

У нас примечательное единство взглядов, когда речь заходит о нашем подходе к основным проблемам, с которыми мы сталкиваемся, будь то борьба против.... включая некоторые меры экспортного контроля, по которым мы сотрудничали, а также решение некоторых проблем, исходящих от Китая. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе подчеркнули, что совместно США и ЕС работают над формированием механизмов проверки инвестиций, координации мер экспортного контроля, диверсификацией цепочек поставок и борьбе с некоторыми нерыночными практиками на геополитической арене. При этом Вашингтон исходит из принципа того, чт никто из сторон не прибегает к эскалации обстановки.

Блинкен заявил, что Конгресс увязывает поставку Турции F-16 с принятием Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State