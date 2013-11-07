Блинкен заявил, что Конгресс увязывает поставку Турции F-16 с принятием Швеции в НАТО

В ГОсдепе рассказали о позиции администрации Джо Байдена и членов Конгресса США.

Некоторые члены американского конгресса увязывают поставку турецким коллегам истребителей F-16 производства США с ратификацией Анкарой документов о вступлении Швеции в состав НАТО. Такое заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в городе Лулео сделал руководитель Госдепа США Энтони Блинкен.

Важно, чтобы у Турции как у ключевого члена альянса были F-16 и комплекты модернизации, чтобы они могли действовать согласно самым высоким стандартам альянса и были полностью совместимы с любым другим союзником. <...> Мы, т. е. администрация [президента США Джо] Байдена, не связываем вместе эти два вопроса, но некоторые члены Конгресса делают это. Энтони Блинкен, руководитель внешнеполитического ведомства США

Энтони Блинкен призвал Турцию и Венгрию "как можно скорее ратифицировать вступление" Стокгольма в состав Североатлантического военного альянса, так как у стран нет никаких причин ждать этого, потому что Швеция готова к процессу интеграции.

США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

