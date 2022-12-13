США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем

Энтони Блинкен оценил конкурентоспособность США перед КНР.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не хочет возникновения холодной войны с Китаем. Соответствующее заявление в рамках выступления перед местными законодателями в Конгрессе США сделал государственный секретарь, руководитель внешнеполитического ведомства страны Энтони Блинкен. Дипломат считает, что Вашингтон не может диктовать Пекину как именно действовать или определять траекторию развития. Однако власти США могут продвигать в мире собственное видение и конкурировать.

Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны...Мы не требуем, чтобы другие страны выбирали между нами и Китаем, но мы предлагаем более привлекательный выбор. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь Блинкен заявил, что США могут дать "искру движению к вершине" других стран.

Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники.

Фото и видео: YouTube / NowThis News