Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники

Американские власти готовы предоставить Вооруженным силам Украины все необходимое для контрнаступления оружие. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал местный государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник ответил на слова главы Украины в том, что страны коллективного Запада не предоставили киевскому режиму достаточное количество техники для атаки. В Вашингтоне также поддержали решение британских коллег отправить киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
По мнению госсекретаря США, разные страны мира идут на собственные меры поддержки ВСУ в зависимости от имеющихся возможностей, технологий и национальной безопасности. Энтони Блинкен добавил, что Вашингтон передал Киеву "некоторые вещи уникально" для Украины.
Блинкен заявил о сближении подходов США и ЕС к вызовам со стороны Китая.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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