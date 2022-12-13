Блинкен ответил на упреки Зеленского в адрес Запада из-за бронетехники

В ГОсдепе США отреагировали на претензии украинских властей.

Американские власти готовы предоставить Вооруженным силам Украины все необходимое для контрнаступления оружие. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами сделал местный государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник ответил на слова главы Украины в том, что страны коллективного Запада не предоставили киевскому режиму достаточное количество техники для атаки. В Вашингтоне также поддержали решение британских коллег отправить киевскому режиму крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению госсекретаря США, разные страны мира идут на собственные меры поддержки ВСУ в зависимости от имеющихся возможностей, технологий и национальной безопасности. Энтони Блинкен добавил, что Вашингтон передал Киеву "некоторые вещи уникально" для Украины.

Блинкен заявил о сближении подходов США и ЕС к вызовам со стороны Китая.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State