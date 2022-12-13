Блинкен заявил о сближении подходов США и ЕС к вызовам со стороны Китая

В Госдепе США рассказали о нежелании превращать конкуренцию с Китаем в конфликт.

Подходы американской администрации при президенте Джо Байдене и руководства Евросоюза к вызовам с китайской стороны сближаются. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Вашингтоне сделал местный государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник уверен в том, что сближение подходов Вашингтона и Брюсселя "на лицо".

Евросоюз является одним из наших ключевых партнеров. У нас чрезвычайно насыщенная совместная с ЕС повестка. Одним из аспектов этой повестки является то, что наши подходы к вызовам со стороны Китая сближаются, как мы рассматриваем некоторые вызовы со стороны Китая. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе видят необходимость убедиться в том, что конкуренция США с Китаем не переходит в конфликт. Энтони Блинкен считает, что от властей Белого дома требуетсянайти способы сотрудничать с КНР в целях достижения национальных интересов.

Блинкен не стал уточнять, возможно ли расширение военного присутствия США в Испании.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State