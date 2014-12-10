Школьники из Финляндии ненароком пересекли границу с Россией

Во время школьной экскурсии группа первоклассников случайно пересекла российскую границу.

Финские СМИ пишут о неординарном происшествии: компания первоклассников во время экскурсии на реку Кокколанйоки пересекла государственную границу с Россией. Об этом журналистам стало известно благодаря видеозаписи одного из школьников, где четко видно, как несколько ребят проходят мимо красно-зеленого пограничного столба.

Газета IltaSanomat пишет, что ребята оторвались от экскурсионной группы и углубились в лес недалеко от границы. Погранслужба Финляндии после опубликования видеозаписи в социальных сетях оперативно задержала первоклассников. Обстоятельства, позволившие детям отбиться от группы, будут выясняться в ходе расследования происшествия.

Директор школы уже пообещал, что впредь подобного не случится и что ситуация находится под контролем.

Фото: ru.wikipedia.org