Попова: штамм "омикрон" в России пока не выявили

Глава Роспотребнадзора видит риски в распространении нового варианта ковида.

Штамм "омикрон" в РФ пока не выявлен. Об этом журналистам радиостанции "Комсомольская правда" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница уверена, что принимаемые государством меры по сдерживанию распространения инфекции себя оправдывают и работают. В настоящее время профильные лаборатории ведомства перешли на усиленный режим работы, связанный с рисками из-за появления южноафриканского варианта ковида в стране.

Иммунитет, который сформировался после болезни и прививки, сделает риски от этого нового штамма очень небольшими. Омикрон" может быть заразнее других штаммов коронавируса, но пока нет данных, что он вызывает более тяжелое течение болезни. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По мнению эксперта, массовая вакцинация населения от ковида значительно снизит угрозу, связанную с "омикроном". Сейчас кабинет министров разрабатывает специальный план по реагированию на дальнейшие возможные мутации ковида.

Попова: результаты оценки возможности выдачи QR-кодов людям с антителами будут вскоре.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда