Попова: результаты оценки возможности выдачи QR-кодов людям с антителами будут вскоре

В Роспотребнадзоре объяснили, что сейчас ведется оценочный анализ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что результаты оценки возможности выдачи QR-кодов людям с антителами будут вскоре. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Речь идет о гражданах, которые не имеют официального подтверждения о том, что они переболели коронавирусной инфекцией, но у которых при этом фиксируется высоким уровень антител к ковиду.

Учитывая актуальность этого вопроса, специалисты и Минздрава, и наших исследовательских институтов ищут решение как определить, что человек в самом деле защищен. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт пояснила, что идет формирование оценки, по которой можно будет определить качество защиты человека от коронавируса. Тестирование будет реализовано уже в ближайшее время. После этого ученые получат ответ на вопрос. По предварительным сведениям, говорится о комплексе оценок разных показателей, дающих понимание, что россиянин действительно перенес заболевание и имеет иммунитет.

Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда