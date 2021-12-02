Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии. Об этом чиновница упомянула во время эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Гостья оценила перед журналистами заявление политиков из Токио о том, что по стране прекратила распространяться коронавирусная инфекция. Она подчеркнула, что Япония отличается высоким уровнем дисциплины среди населения.
Если бы это было так, и не только в Японии, мы бы, наверное, все порадовались в том случае, если на замену "дельта" штамму не придет больше никакой другой. Но пока это научная гипотеза.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По версии эксперта, относительно стабильная эпидемиологическая обстановка в Японии связана с хорошим охватом иммунизации граждан.
Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
Фото и видео: Радио Комсомольская Правда
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