В Роспотребнадзоре раскрыли преимущество Токио перед РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала гипотезой возможное "самоуничтожение" COVID-19 в Японии. Об этом чиновница упомянула во время эфира на радиостанции "Комсомольская правда". Гостья оценила перед журналистами заявление политиков из Токио о том, что по стране прекратила распространяться коронавирусная инфекция. Она подчеркнула, что Япония отличается высоким уровнем дисциплины среди населения.

Если бы это было так, и не только в Японии, мы бы, наверное, все порадовались в том случае, если на замену "дельта" штамму не придет больше никакой другой. Но пока это научная гипотеза. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По версии эксперта, относительно стабильная эпидемиологическая обстановка в Японии связана с хорошим охватом иммунизации граждан.

Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Фото и видео: Радио Комсомольская Правда