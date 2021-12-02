Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Роспотребнадзор видит тенденцию к снижению числа зараженных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что заболеваемость ковидом в России по итогам ноября снизилась более чем на 20%. Об этом чиновница рассказала журналистам радиостанции "Комсомольская правда". По мнению специалиста, эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт прокомментировала вопрос о возможных сроках завершения пандемии. По словам Поповой, сейчас государству следует стремиться к достижению необходимого уровня коллективного иммунитета, населению - к соблюдению санитарных требований. В Роспотребнадзоре видят в этих мерах причину остановки распространения коронавирусной инфекции. ПОпова уточнила, что ковид уже "приобретает свою сезонность".

Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома.

Фото и видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда