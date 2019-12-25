В Роспотребнадзоре напомнили о рисках, существующих для путешественников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома. Такое заявление чиновница сделала на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при кабинете министров. Она призвала граждан отказаться от поездок за границу.

Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По мнению специалиста, на данный момент у путешественников существует большая возможность вместо ожидаемого отдыха получить заражение ковидом и проблемы со здоровьем из-за пандемии. Попова уточнила, что туристы могут нанести существенный вред своему организму, а также лишиться денег на дорогостоящем лечении.

Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон".

Фото и видео: Правительство России