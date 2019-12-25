В Роспотребнадзоре заявили, что граждане продолжают ездит в страны. закрытые правительством из-за распространения ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации для прибывающих из стран, где выявили "омикрон". На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве чиновница объяснила коллегам порядок мер для туристов. Граждане, которые вернулись в РФ из стран,в которых медики уже выявили новый южноафриканский вариант ковида, но с которыми страна еще не возобновила авиасообщение, должны на протяжении 14 дней оставаться в изоляции.

Граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира - мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении.. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По данным специалиста, речь идет о нескольких сотнях россиян. При этом ЦНИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора разработал ПЦР-тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон". Попова уточнила, что на эту разработку у ученых ушло несколько дней. Они начали работать с момента размещения в интернете полногеномной последовательности нового штамма. Результат тестирования позволяет определить принадлежность взятого образца именно к данному варианту ковида.

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов.

Фото и видео: Правительство России

