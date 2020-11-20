Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Решение было принято в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

Срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, решение было принято в связи с обнаружением нового штамма под названием "омикрон" и его особенностей. Попова отметила, что у данной разновидности болезни есть "потенциальная способность вызывать более быстрый ответ организма".

Глава ведомства добавила, что все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". При этом на территории страны этот штамм пока не обнаружен.

Ранее Путин поручил правительству за неделю подготовить план действий в связи со штаммом "омикрон".

Видео: Правительство России