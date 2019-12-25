Путин поручил правительству за неделю подготовить план действий в связи со штаммом "омикрон"

Президент заявил, что нужно быть готовыми к появлению новых вариантов вируса.

Кабинет министров России должен в недельный срок подготовить план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании инвестфорума "Россия зовет!" заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства уточнил, нужно быть готовыми к появлению новых вариантов вируса, а также повышать готовность системы здравоохранения.

Я прошу правительство в недельный срок <…> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, с учетом трансграничного характера пандемии COVID-19 эффективный ответ можно дать только сообща. Это заключается во взаимном признании препаратов от коронавируса, сертификатов о прохождении курса вакцинации, а также доступности лекарств и совместной работе над новыми вакцинами.

Путин выразил уверенность, что лидеры ведущих стран мира осознают свою ответственность перед людьми.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что сейчас мировая экономика зависит от коронавируса. Он отметил, что есть три базовых сценария развития ситуации с омикрон-штаммом.

Фото: kremlin.ru