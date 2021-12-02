Южноафриканский вариант ковида в Калифорнию завез пациент, вернувшийся из ЮАР.

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом. Об этом на регулярной пресс-конференции в Белом доме заявил главный американский иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи. Чиновник уточнил, что речь идет о завозном инфицировании гражданина, который посещал ЮАР. При этом пациент ранее был полностью вакцинирован от коронавирусной инфекции, поэтому симптомы у него проявляются в легкой форме. В настоящее время заболевший находится на самоизоляции.

Энтони Фаучи уточнил, что зараженный пациент вернулся из Южной Африки 22 ноября.Положительный тест на COVID-19 был сдан 29 ноября. При этом люди, с которыми он контактировал, не инфицировались. Сейчас пациент идет на поправку.

Фаучи: новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин.

Фото и видео: Белый дом