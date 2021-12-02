Фаучи: новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин

Американский иммунолог раскрыл подробности по угрозе от "омикрона".

Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию коронавирусных вакцин. Такое заявление на пресс-конференции в Белом доме сделал главный иммунолог США Энтони Фаучи. Эксперт добавил, что данный вариант ковида, скорее всего, будет намного легче передаваться носителям и эффективнее бороться с препаратами по профилактике заражения.

Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми. Энтони Фаучи, иммунолог США

Эксперт призвал сограждан по возможности сделать бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции уже сейчас. Он подчеркнул, что "если вы имеете на это право". Фаучи не исключил, что возможно в будущем обществу понадобиться специальный бустер для конкретных штаммов ковида. В США призвали граждан не затягивать с вопросом прививки, так как на территории страны уже выявлен первый случай заражения "омикроном".

Иммунолог США: третья доза повышает эффективность вакцин от ковида.

Фото и видео: Белый дом

