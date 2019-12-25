Иммунолог США: третья доза повышает эффективность вакцин от ковида

Энтони Фаучи раскрыл действенность вакцин Moderna и Pfizer.

Американский руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи полагает, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма. Он заметил, что речь идет практически о всех штаммах инфекции. Соответствующее видеозаявление иммунолог сделал на 26-м конгрессе сообщества общей научной медицины (Fadoi). Мероприятие проводится в итальянской Флоренции.

Через 15 дней после введения третьей дозы Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта. Энтони Фаучи, американский иммунолог

Эксперт заметил, что аналогичные данные приводятся по американо-немецкой вакцине от корпорации Pfizer - BioNTech. он рассказал, что введение бустерной дозы препарата для профилактики заражения ковидом серьезно повышает уровень антител и у пожилых, и у молодых граждан.

По мнению специалиста, при значительной нагрузке на здравоохранительную систему и распространению дельта-штамма эффективность вакцин снижается в тяжелых формах инфицирования с 91 до 81% (для Moderna) или с 85 до 75% (для Pfizer).

Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19.

Фото: YouTube MSNBC