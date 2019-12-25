Американский специалист Энтони Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19. В эфире местного телеканала CNN глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США признался в том, что надеется на массовую кампанию по вакцинации населения. Он уточнил, что за счет этого стране удастся не пройти по уровню летальности от коронавируса отметку в 1 млн человек.
Такой сценарий развития событий нельзя считать неизбежным. У нас есть для этого все возможности - надежные и эффективные как в теории, так и на практике вакцины. Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится.
Энтони Фаучи, американский главный инфекционист
Эксперт напомнил, что в настоящее время около 70 млн граждан США имеют право на прививку от ковида, но до сих пор в силу каких-то обстоятельств отказываются вакцинироваться.
Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19.
Фото: YouTube / MSNBC
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