Инфекционист считает, что есть способ не допустить такого показателя смертности.

Американский специалист Энтони Фаучи рассказал, как не допустить 1 млн смертей в США от COVID-19. В эфире местного телеканала CNN глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США признался в том, что надеется на массовую кампанию по вакцинации населения. Он уточнил, что за счет этого стране удастся не пройти по уровню летальности от коронавируса отметку в 1 млн человек.

Такой сценарий развития событий нельзя считать неизбежным. У нас есть для этого все возможности - надежные и эффективные как в теории, так и на практике вакцины. Если подавляющее большинство населения будет привито, этого точно не случится. Энтони Фаучи, американский главный инфекционист

Эксперт напомнил, что в настоящее время около 70 млн граждан США имеют право на прививку от ковида, но до сих пор в силу каких-то обстоятельств отказываются вакцинироваться.

Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19.

Фото: YouTube / MSNBC