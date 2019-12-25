Петербуржцы продолжают выходить к зданию ВНИИБ

До этого поводом выйти на народный сход была установка временного забора у здания.

Петербуржцы продолжают выходить к зданию Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. До этого поводом выйти на народный сход была установка временного забора у здания. Накануне по необъясненным причинам забор убрали, но это не помешало активистам прийти на очередной сход, который проходит каждую субботу, начиная с октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Куйбышевский районный Петербурга временно приостановил разрешение на строительство на месте бывшего ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. За сохранение здания борются местные жители.

Жители района неоднократно проводили народные собрания у здания. Перед петербуржцами выступали депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Алексей Ковалев. По словам Ковалева, горожане добиваются, чтобы вопрос о внесении объекта в состав памятников был рассмотрен объективно. Вместо ВНИИ планируется построить жилой дом.

Бывший институт целлюлозно-бумажной промышленности, выполненный в духе сталинского ампира, сейчас является бизнес-центром.

Разрешение на снос было выдано еще в прошлом году, однако тогда местным жителям удалось отстоять здание. Однако в начале октября этого года собственник расторг договоры аренды со всеми арендаторами. Это дало активистам повод предполагать, что в ближайшее время здание все-таки снесут. На его месте планируют возвести жилой дом. Памятником архитектуры его не признают, хотя многие эксперты и местные говорят об уникальности постройки.

Фото: Piter.tv, Анастасия Фролова (Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем! / ВКонтакте)