Петербуржцы снова пришли к зданию ВНИИБ

Собралось около полусотни человек.

Петербуржцы снова пришли к зданию Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Как рассказал на своей странице в соцсети Facebook депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский, собралось около 50 человек.

Парламентарий рассказал, что в своем выступлении перед собравшимся он обратил внимание, что 9 ноября должен придти ответ на депутатский запрос, где требуется "пересмотреть отказ во включении здания в реестр объектов культурного наследия и выкупить его у собственника". Кроме того, Вишневский отправил запрос о правомерности выдачи порубочного билета на 320 деревьев и почти тысячу кустарников.

Ранее мы сообщали о том, что Куйбышевский районный Петербурга временно приостановил разрешение на строительство на месте бывшего ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. За сохранение здания борются местные жители.

Накануне жители района провели народное собрание у здания. Перед петербуржцами выступил депутат ЗакСа Алексей Ковалев. По его словам, горожане добиваются, чтобы вопрос о внесении объекта в состав памятников был рассмотрен объективно. Вместо ВНИИ планируется построить жилой дом.

Бывший институт целлюлозно-бумажной промышленности, выполненный в духе сталинского ампира, сейчас является бизнес-центром.

Разрешение на снос было выдано еще в прошлом году, однако тогда местным жителям удалось отстоять здание. Однако в начале октября этого года собственник расторг договоры аренды со всеми арендаторами. Это дало активистам повод предполагать, что в ближайшее время здание все-таки снесут. На его месте планируют возвести жилой дом. Памятником архитектуры его не признают, хотя многие эксперты и местные говорят об уникальности постройки.

Piter.tv продолжит следить за развитием событий.

Фото: Piter.tv