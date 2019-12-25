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Защитники здания ВНИИБ снова собрались на сход после появления строительного забора
Сегодня, 16:17
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Защитники здания ВНИИБ снова собрались на сход после появления строительного забора

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Горожане отреагировали на установку забора личным присутствием у объекта.

Защитники здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности  (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в Петербурге снова собрались на сход после появления строительного забора. Сообщение было опубликовано вечером в пятницу, 13 октября, в группе поддержки активистов в соцсети "ВКонтакте". Причину появления строительного забора неравнодушным горожанам не объяснили.

Ранее мы сообщали о том, что Куйбышевский районный Петербурга временно приостановил разрешение на строительство на месте бывшего ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. За сохранение здания борются местные жители. 

Жители района неоднократно проводили народные собрания у здания. Перед петербуржцами выступали депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Алексей Ковалев. По словам Ковалева, горожане добиваются, чтобы вопрос о внесении объекта в состав памятников был рассмотрен объективно. Вместо ВНИИ планируется построить жилой дом. 

Бывший институт целлюлозно-бумажной промышленности, выполненный в духе сталинского ампира, сейчас является бизнес-центром.

Разрешение на снос было выдано еще в прошлом году, однако тогда местным жителям удалось отстоять здание. Однако в начале октября этого года собственник расторг договоры аренды со всеми арендаторами. Это дало активистам повод предполагать, что в ближайшее время здание все-таки снесут. На его месте планируют возвести жилой дом. Памятником архитектуры его не признают, хотя многие эксперты и местные говорят об уникальности постройки.

 

Фото: Piter.tv, Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем! / ВКонтакте

Теги: внииб, лесная, народный сход, протест
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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