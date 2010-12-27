Петербургский метрополитен получил все зеленые поезда проекта "НеВа"

Петербургский метрополитен получил последний, седьмой новый вагон проекта "НеВа". зеленый состав в ближайшее время выйдет на "зеленую" линию подземки. Об этом сообщила пресс-служба ГУПа.
Ранее Piter.tv писал о досрочной поставке шестого и пятого вагонов. Обновление передвижного парка проходит через электродепо "Невское". Вагоны туда доставляют представители "Вагонмаша". Как и остальные, седьмой вагон передали метрополитену досрочно.
Основным преимуществом составов станет асинхронный тяговой привод. Он позволит экономить до 30% электроэнергии. Поезда обладают повышенной шумоизоляцией.
Ранее Piter.tv писал о том, что на станции метро "Дунайская" вновь заметили протечку с потолка.
Фото:ГУП "Петербургский метрополитен"
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