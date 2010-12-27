Первый зеленый поезд прибыл в электродепо "Автово"

После всех проверок его отправят в электродепо "Невское".

Для третьей линии петербургского метрополитена привезли первый состав зеленого цвета новой серии проекта "НеВа". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Сейчас поезд располагается на площадке электродепо "Автово", но после проверки габарита и осмотра состава, его отправят в электродепо "Невское". Новинкой для пассажиров станут вертикальные поручни-рогатки и новый электропривод дверей.

В новых зеленых вагонах есть система принудительной вентиляции, цифровое информтабло, а также специальные места местами для маломобильных групп в головных вагонах. В кабине машиниста также есть кондиционер, и два откидных сидениях для машиниста и машиниста-инструктора.

Метрополитен по контракту должен получить 7 таких составов по 6 вагонов.

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Фото: пресс-служба петербургской подземки