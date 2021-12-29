Петербург и Ленобласть объединят усилия по развитию транспортной инфраструктуры

По словам градоначальника, сотрудничество города и области расширяется с каждым годом, интересы взаимоувязаны.

В среду, 19 января, в Смольном состоялось совместное заседание губернатора Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, среди затронутых тем обсуждали совместное развитие транспортной инфраструктуры. По словам градоначальника, сотрудничество города и области расширяется с каждым годом, интересы взаимоувязаны.

Как рассказал Дрозденко, вместе с Петербургом будет активизирована деятельность по приоритетным направлениям работы: синхронизируют меры социальной поддержки и ограничительные меры, которые вводили из-за пандемии.

Беглов поддержал предложения по развитию инфраструктуры железной дороги, электродепо "Правобережное", станции метро "Кудрово" и другим проектам.

Ранее Ленобласть и Петербург объединят усилия для строительства дорог и станции метро "Кудрово". Петербург готов начать строительство станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово в 2023 году.

Фото: Piter.tv