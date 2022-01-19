Проект планировки для депо "Ладожское" утвердили в Петербурге

В нем будут проводить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения электродепо "Ладожское". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 сентября.

Размещение депо "Ладожское" планировалось для будущей Кольцевой линии в Красногвардейском и Невском районах. В нем будут проводить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Кроме того, проектом предусмотрено строительство соединительной ветки.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге презентовали трамвай для линии "Славянка".

Фото: Piter.TV