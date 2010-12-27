Началось строительство электродепо "Красносельское"

Рабочие разместили на стройплощадке информационный щит.

В Красносельском районе Петербурга начинаются строительные работы по созданию электродепо. На территории площадки рабочие установили информационный щит с планируемыми сроками. Об этом сообщили пользователи специализированных форумов.

Напомним, что объект создается в северо-восточной части улицы Маршала Казакова и улицы Доблести. Мероприятия должны завершиться в конце октября 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания "МегаМейд". Общая площадь объекта составляет 5,5 га.

По данным чиновников, электродепо замкнет Красносельско-Калининскую линию метрополитена "(коричневая ветка) после станции Юго-Западная. Последняя создается на углу Маршала Жукова и Маршала Казакова. По предварительным сведениям она должна быть запущена в 2022 году.

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Фото: пресс-служба КГА

