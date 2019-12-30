Стало известно, где ночуют машинисты петербургской подземки

В метро есть множество служебных комнат отдыха.

В петербургском метро рассказали, как проходят ночевки машинистов, работающих допоздна или с самого открытия станций. Интересным фактом поделилась пресс-служба подземки 29 января.

Как выяснилось, в метро нет спальных и ресторанных вагонов, как в обычных поездах. Уставшие машинисты после прогона своих составов до депо около часа ночи уходят не домой, а в комнаты отдыха в электродепо. У каждого сотрудника есть свой комплект постельного белья и полотенца – здесь традиции перекликаются с обычными поездами.

Также рядом с некоторыми станциями есть служебные квартиры – там ночуют машинисты, чьи поезда останавливаются на ночь на линии. Утром, после отдыха, сотрудник подземки снова выходит работать на линию на несколько часов.

Ранее в петербургском метрополитене рассказали о разных моделях поездов.

Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена