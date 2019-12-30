В петербургском метрополитене рассказали о разных моделях поездов

Петербуржцам рассказали, почему сейчас ходит так много разных поездов.

Представители городской подземки объяснили, почему на линиях петербургского метрополитена ходят разные модели поездов. Новая публикация вышла в рамках цикла "А почему?"

В 1955 году в метро на единственной тогда линии курсировали составы из вагонов типа "Г", после этого появились вагоны типа "Д". С появлением новых линий появлялись и новые составы. На смену вагонам типа "Д" поступили вагоны типа "Е" и "Ем".

Самой массовой моделью в городском метрополитене стали вагоны 81-й серии и ее многочисленные модификации. Сейчас в метро стали ездить уже новые составы, которые окрашены в цвет ветки, по которой он движется. Вагоны типов "Г" и "Д" уже давно ушли в историю, вагоны "Ем" ещё курсируют, поэтому в подземке на данный момент ездят так много разных составов.

В метро Петербурга показали, как работает эскалатор изнутри.

Фото: Метрополитен