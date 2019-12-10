В метро Петербурга показали, как работает эскалатор изнутри

Сотрудники петербургского метро показали на видео, как работает эскалатор изнутри. Ролик появился на официальной странице подземки в Instagram.
"Эскалатор, взгляд изнутри", — написали представители метро в посте.
Интернет пользователи заявили, что всегда хотели посмотреть, как "там все устроено". Некоторые из подписчиков отметили, что изнутри эскалатор похож на "какой-то конвейер".
Ранее мы писали, что петербургский метрополитен получил все зеленые поезда проекта "НеВа".
Видео: Instagram / metrospbphoto
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