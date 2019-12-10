В метро Петербурга показали, как работает эскалатор изнутри

Пользователи интернета сравнили механизм с конвейером.

Сотрудники петербургского метро показали на видео, как работает эскалатор изнутри. Ролик появился на официальной странице подземки в Instagram.

"Эскалатор, взгляд изнутри", — написали представители метро в посте.

Интернет пользователи заявили, что всегда хотели посмотреть, как "там все устроено". Некоторые из подписчиков отметили, что изнутри эскалатор похож на "какой-то конвейер".

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен получил все зеленые поезда проекта "НеВа".

Видео: Instagram / metrospbphoto