Ленобласть и Петербург объединят усилия для строительства дорог и станции метро "Кудрово"

Петербург готов начать строительство станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово в 2023 году.

В среду, 19 января, состоялось совместное заседание правительств Ленобласти и Петербурга. В ходе него главы регионов Александр Дрозденко и Александр Беглов договорились синхронизировать дорожное развитие на границе двух субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В этом году область намерена начать стройку нового выезда из Кудрово – развязки с Мурманским шоссе. Развязка станет еще одним выездом из Кудрово в Петербург и сделает доступным будущий транспортно-пересадочный узел, центром которого станет станция метро "Кудрово". Общая протяженность объекта составит около 3 км. В Кудрово еще в прошлом году начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе. Также в регионе планируется продлить Колтушское шоссе (от Суоранды до Колтушей).

По словам Дрозденко, на государственную экспертизу передан проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть), проектируются расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе, реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского шоссе и подъезд к Всеволожску от этой же дороги.

Кроме того, город и область намерены усилить совместную работу по строительству 5 и 6 этапов Широтной скоростной магистрали. Речь идёт про будущее подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе.

Губернатор Петербурга добавил, что город готов приступить к стройке станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово в 2023 году.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти