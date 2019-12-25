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В Кудрово начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе
Сегодня, 14:05
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В Кудрово начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе

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Будет выкуплено около 21 гектара.

ГКУ "Ленавтодор" начинает изымать 38 земельных участков и одного объекта недвижимости в государственную собственность для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе. Будет выкуплено около 21 гектара. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Instagram / dorogi_lo

Проектную документацию на строительство выезда одобрили в этом году. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала – пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем – реконструкция существующей развязке к МЕГЕ. 

В октябре стало известно, что регион получит в ближайшие три года 8,7 миллиарда рублей под 3% годовых. Кредит выдали на 15 лет, но его можно погасить досрочно. Областью было заявлено три дорожных проекта: строительство обхода Мурино (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (4 млрд рублей), продолжение реконструкции Колтушского шоссе (2,5 млрд рублей).

Фото: Piter.TV

Теги: выезд, кудрово, мурманское шоссе, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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