В Кудрово начали выкупать участки для строительства выезда на Мурманское шоссе

Будет выкуплено около 21 гектара.

ГКУ "Ленавтодор" начинает изымать 38 земельных участков и одного объекта недвижимости в государственную собственность для строительства нового выезда из Кудрово на Мурманское шоссе. Будет выкуплено около 21 гектара. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Instagram / dorogi_lo

Проектную документацию на строительство выезда одобрили в этом году. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала – пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем – реконструкция существующей развязке к МЕГЕ.

В октябре стало известно, что регион получит в ближайшие три года 8,7 миллиарда рублей под 3% годовых. Кредит выдали на 15 лет, но его можно погасить досрочно. Областью было заявлено три дорожных проекта: строительство обхода Мурино (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (4 млрд рублей), продолжение реконструкции Колтушского шоссе (2,5 млрд рублей).

Фото: Piter.TV