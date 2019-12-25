В Ленобласти определили территорию под будущую развязку с Мурманским шоссе в Кудрово

Дорога станет еще одним выездом в сторону Петербурга.

Власти Ленинградской области утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства продолжения Центральной улицы и реконструкции существующей развязки с Мурманским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Развязка станет еще одним выездом из Кудрово в Петербург и сделает доступным будущий транспортно-пересадочный узел, центром которого станет станция метро "Кудрово". Общая протяженность объекта составит около 3 км.

На данный момент уже разработана проектная документация, она проходит процедуру государственной экспертизы. Строительство планируют вести в два этапа. Сначала необходимо сделать "пробивку" Центральной улицы к Мурманскому шоссе, а затем реконструировать путепровод у торгового центра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "оранжевую" ветку метро Петербурга хотят продлить за Кудрово.

Фото: vk.com/kudrovolife / Виталий Кириченко, Telegram / Админка Ленобласти