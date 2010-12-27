Поезд-челнок больше не будет ходить между "Адмиралтейской" и "Спортивной"

В Петербурге в воскресенье, 11 ноября, закончился сезон навигации.

В этом году петербуржцы больше не смогут воспользоваться поездом-челноком, соединяющим ночью станции метро "Адмиралтейская" и "Спортивная". Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

В Петербурге в воскресенье, 11 ноября, закончился сезон навигации, а с ним и сезон поезда-челнока. В поезде теперь нет необходимости, так как жители и гости Петербурга могут без проблем попасть из центра города на Васильевский остров и Петроградскую сторону.

Поезд-челнок работал с 30 апреля 2018 из-за развода мостов по выходным и праздничным дням. За весь период работы на челноке проехали почти 13,5 тысяч петербуржцев.

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Фото: Piter.TV