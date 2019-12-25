На "Адмиралтейской" молодые люди открыли стрельбу

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На станции метро "Адмиралтейская" молодые люди открыли стрельбу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 28 июня поступило сообщение о том, что в подземке задержали 18-летнего жителя Ломоносова и его ровесника из Красного Села. Они произвели выстрел вверх из сигнальной ракетницы. В результате никто не пострадал, злоумышленников увезли в отдел.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Двинской улице двое нетрезвых мужчин выстрелили в потолок. Стрелков также доставили в отдел для разбирательства.

Фото: Piter.TV