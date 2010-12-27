В ближайшее время поезд выйдет на Невско-Василеостровскую линию.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что петербургский метрополитен получил новый шестивагонный состав проекта "НеВа". Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Планируется, что поезд выйдет на Невско-Василеостровскую линию.

"Это пятый состав из семи, предусмотренных действующим контрактом. Ожидается, что оставшиеся два состава производитель передаст метрополитену до конца 2019 года", —сказано в сообщении.

Известно, что новенькие вагоны имеют асинхронный тяговый привод, который позволяет экономить до 30% электроэнергии. Кроме того, составы имеют шумоизоляцию. Также поезд окрашен в зеленый цвет. Состав создала компания "Вагонмаш". Петербург принял новинку раньше времени

Ранее мы сообщали о том, что Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег".

Фото:ГУП "Петербургский метрополитен"