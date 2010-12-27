На станции метро "Дунайская" вновь заметили протечку с потолка

Петербуржцы в очередной раз сообщили о протечках на станции метро "Дунайская" Фрунзенского радиуса.
По информации "Фонтанки.ру", вода капает с потолка на посадочную платформу. Участок оградили аварийной лентой, а также принесли ведра для сборы воды.
В прошлый раз протечка на "Дунайской" случилась 4 декабря. В вестибюле метро на месте подтоплений положили тряпки.
Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки открылись 3 октября. В первый же день петербуржцы заметили на "Дунайской" струи воды.
Фото: Piter.TV
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