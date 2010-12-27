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На станции метро "Дунайская" вновь заметили протечку с потолка
Сегодня, 20:58
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nadezhda_sib

На станции метро "Дунайская" вновь заметили протечку с потолка

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В этот раз тряпок стало еще больше.

Петербуржцы в очередной раз сообщили о протечках на станции метро "Дунайская" Фрунзенского радиуса.

По информации "Фонтанки.ру", вода капает с потолка на посадочную платформу. Участок оградили аварийной лентой, а также принесли ведра для сборы воды. 

В прошлый раз протечка на "Дунайской" случилась 4 декабря. В вестибюле метро на месте подтоплений положили тряпки

Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки открылись 3 октября. В первый же день петербуржцы заметили на "Дунайской" струи воды. 

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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