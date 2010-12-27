Петербургское метро досрочно получило еще один поезд проекта "НеВа"

Метро передали шестой состав из семи.

В Петербурге метрополитен получил шестой состав с новыми вагонами из семи ожидаемых. Поезд выйдет в ближайшее время на третью, "зеленую" линию подземки. Сейчас он находится в электродепо "Невское". Специалисты отмечают, что объект передан досрочно. Последний поезд серии будет передан представителям метро в ближайшее время.

Напомним, что обновлением транспортного парка метро занимается "Вагонмаш". Он поставил все шесть поездов проекта "НеВа". Основными отличиями данных составов стал асинхронный тяговый привод. Благодаря ему можно экономить до 30% электроэнергии. Он обладает также повышенной шумоизоляцией и более плавным ходом.

Ранее Piter.tv писал о том, что два десятка футбольных фанатов оштрафовали за нецензурную брань у "Волковской".

Фото:ГУП "Петербургский метрополитен"

