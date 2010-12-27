Два десятка футбольных фанатов оштрафовали за нецензурную брань у "Волковской"

Троих болельщиков отправили под арест.

Два районных суда Петербурга в один день рассмотрели административные дела футбольных фанатов, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Два десятка болельщиков привлекли к административной ответственности.

Фрунзенский суд оштрафовал на 500 рублей каждого из 19 людей, посетивших матч "Спартак" – "Зенит". Как выяснилось, ночью у станции метро "Волковская" крупная группа болельщиков громко бранилась и нецензурно выражались. О грубиянах сообщил неизвестный петербуржец, полиция выехала к месту скопления фанатов и зафиксировала совершение мелкого хулиганства.

В то же время Дзержинский суд привлек к административной ответственности трех других футбольных болельщиков, их уличили в похожем хулиганстве на Кирочной улице. В отличие от крупной группы, признавшей вину в неподобающем поведении, трое мужчин не признались в совершенном, из-за чего каждого арестовали на срок 15 суток.

Ранее футбольного болельщика отправили в тюрьму за побитого на "Газпром-Арене" полицейского.

Фото: Piter.TV