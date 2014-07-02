Футбольного болельщика отправили в тюрьму за побитого на "Газпром-Арене" полицейского

Фанат "Зенита" ударил стража порядка ногой.

Футбольного болельщика Артура Данилова признали виновным в применении насилия в отношения представителя власти, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснилось, 3 августа этого года после завершения матча "Зенит"-"Краснодар" на "Газпром Арене" Данилов намеренно избил полицейского ногой. Сам подсудимый вину не признал, пояснив, что плохо помнит события. Он сказал, что оказался в эпицентре конфликта полицейских с другими болельщиками случайно: пока фанаты выкрикивали в адрес стражей порядка лозунги, Данилов якобы пробирался к другому сектору, чтобы встретиться со своей супругой. Упав в толпе конфликтующих, он был поднят "товарищами" и сделал взмах ногой в сторону полицейского. Цель этого действия Данилов объяснить не смог.

Приговор огласил Петроградский районный суд, мужчина отправится в колонию-поселение на год и 8 месяцев.

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Фото: Piter.TV