Суд наказал трех болельщиков "Зенита" за поведение на матчах

Все подсудимые получили штрафы.

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел несколько дел о нарушениях правил поведения на стадионе "Газпром Арена". Один из подсудимых ранее привлекался к ответственности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Арсений Дерябин находился в состоянии алкогольного опьянения на матче "Зенит" - "Арсенал" 20-го октября 2020-го года. Тем самым он оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность. Ранее его привлекали за нарушение поведения в Москве. По словам мужчины он выпил 1,5 бокала вина, но пьяным себя не ощущал. А прошлый раз его наказали за то, что он пошел не в свой сектор. Попросил строго не наказывать. Суд назначил штраф в 10 тыс. рублей.

На этом же матче был еще один нарушитель — Александр Румянцев. Он оскорблял других болельщиков, арбитра, контролера-распорядителя нецензурной бранью. Штраф составил 3 тыс. рублей. Подсудимый не согласился с протоколом.

Валерий Мякишев пронес дымовую шашку на матч "Зенит" - "Ростов" 27 февраля 2021 года. По словам мужчины, он не проносил пиротехнику, на входе на территорию стадиона нес рюкзак, из которого забыл выложить "дым". Мужчина отметил, что находка никому вреда не принесла. Болельщик не сможет полгода посещать официальные спортивные соревнования, а также заплатит штраф в 3 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что станцию "Зенит" откроют 2 мая в тестовом режиме.

Фото: Piter.TV