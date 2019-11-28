СМИ: в Ростовской области задержали министра здравоохранения по подозрению в коррупции

Крупный коррупционный скандал на юге России. В Ростовской области задержана глава министерства здравоохранения, ее подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Появились первые подробности задержания министра здравоохранения Ростовской области. Источник в силовых структурах подтвердил журналистам ТАСС сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Быковской. Сообщается, что в ближайшее время также могут задержать ряд крупных чиновников от медицины в регионе и высокопоставленных медиков-управленцев. По предварительным данным, Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий.

Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ Источник в ФСБ

Источник также подтвердил факт обысков, которые проводят специалисты ФСБ в министерстве здравоохранения и на частных адресах, связанных с фигурантами дела. Материалы секретного расследования пока не разглашаются. Среди приоритетных версий - нарушение антимонопольного законодательства. Нередко в таких ситуациях противоправные действия чиновников связаны с государственными закупками или распределением полномочий между поставщиками оборудований или услуг.

Для справки: Татьяна Юрьевна Быковская - 63-летний управленец, министр здравоохранения Ростовской области с существенным опытом работы в медицинской сфер. Врач-эпидемеолог по образованию, она проработала в скорой помощи более 10 лет, затем в ее жизни случился стремительный карьерный рост. Последние 15 лет работала в управлении медициной Ростовской области, возглавляла ведомство с 2004 года.

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