СМИ: в Ростовской области задержали министра здравоохранения по подозрению в коррупции

Появились первые подробности задержания министра здравоохранения Ростовской области. Источник в силовых структурах подтвердил журналистам ТАСС сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Быковской. Сообщается, что в ближайшее время также могут задержать ряд крупных чиновников от медицины в регионе и высокопоставленных медиков-управленцев. По предварительным данным, Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий.
Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ
Источник в ФСБ
Источник также подтвердил факт обысков, которые проводят специалисты ФСБ в министерстве здравоохранения и на частных адресах, связанных с фигурантами дела. Материалы секретного расследования пока не разглашаются. Среди приоритетных версий - нарушение антимонопольного законодательства. Нередко в таких ситуациях противоправные действия чиновников связаны с государственными закупками или распределением полномочий между поставщиками оборудований или услуг.
Для справки: Татьяна Юрьевна Быковская - 63-летний управленец, министр здравоохранения Ростовской области с существенным опытом работы в медицинской сфер. Врач-эпидемеолог по образованию, она проработала в скорой помощи более 10 лет, затем в ее жизни случился стремительный карьерный рост. Последние 15 лет работала в управлении медициной Ростовской области, возглавляла ведомство с 2004 года.
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"Нет в мире больших сволочей, чем генералы от врачей" - Н.И.Пирогов
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую.
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Общероссийского Народного фронта" под названием "За качественную и доступную медицину!", подверг разгромной критике коррупцию в медицине: "Куда пальцем ни ткни, где есть государственные деньги, туда всегда могут примазаться проходимцы и жулики!"
А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова гнёт своё, дескать, Минздрав не имеет административной вертикали и ведомство не имеет права "даже согласовывать" действия региональных министров - вот где корень зла.
Но по поручению министра В.Скворцовой Росздравнадзор проводит масштабную проверку регионов. Существует методика расчета рейтинга эффективности здравоохранения регионов РФ.
Изучаешь рейтинги эффективности и диву даешься. Индекс эффективности систем здравоохранения некоторых регионов РФ, ну, просто зашкаливает, а в действительности - дальше некуда.
Правоохранительные органы далеко не в восторге от минздравовских рейтингов и регулярно берут под микитки этих хваленых чиновников.
В декабре 2018 года, бывший вице-премьер правительства Ульяновской области, экс-министр здравоохранения Павел Дегтярь был задержан ГСУ СКР при участии регионального управления ФСБ, в рамках уголовного дела по факту мошенничества при госзакупках медизделий, по которому уже арестованы экс-министр здравоохранения Рашид Абдуллов и "сотоварищи".
Примечательная деталь - с октября 2010 г. по октябрь 2012-го П.Дегтярь занимал должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Пензенской области.
П.Дегтярю была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
А его благодетель - бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, которого обвиняют в совершении изнасилования и насильственных действиях сексуального характера, находится под домашним арестом и... свободно гуляет по Пензе и в ус себе не дует...
"Нет в мире больших сволочей, чем генералы от врачей" - Н.И.Пирогов
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