Мужчина получил штраф в 10 тысяч рублей.

Суд вынес приговор первому участнику митингов в Петербурге, состоявшихся накануне. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, штраф в 10 тысяч рублей получил Юрий Балабонян. Его признали виновным по административной статье – "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В суде уточнили, что мужчина женат, имеет двоих детей, не работает, приехал в Петербург из Краснодара.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживала собравшихся у станции метро.

Фото: Piter.tv