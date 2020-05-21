Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении

Демократ напомнила президенту США о его "болезненном ожирении".

Нэнси Пелоси из Палаты представителей США обвинили в травле Дональда Трампа после слов о его ожирении. Об этом заявили журналисты из ВВС News. Они рассказали, что американские критики сочли высказывание политика из демократической партии дискриминацией. Ранее Пелоси негативно прокомментировала решение президента страны на ежедневной основе принимать гидроксихлорохин ради профилактики от коронавируса.

Я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и в его, скажем так, весовой группе, с болезненным ожирением Нэнси Пелоси, демократ из Палаты представителей США

Специалисты уверены, что фразу Пелоси можно рассматривать как дискриминирующую по отношению к людям с лишним весом.

Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией.

Видео: Youtube/ The Hill