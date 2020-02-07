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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

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Президент США выложил ролик в Twitter.

Дональд Трамп высмеял спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси в шуточном видео. Видеозапись президент США опубликовал в своем аккаунте в Twitter. Ранее американский лидер отказался жать представительнице демократов руку. Это произошло после провала процесса импичмента, после завершения речи Трампа.

Тогда Нэнси Пелоси демонстративно порвала листы с текстом речи политика. Затем она бросила документы на свой стол. Позже представительница демократической партии заявила, что посчитала речь Трампа "дрянной".

Трамп посмеялся над ситуацией. Он разместил юмористический ролик с подписью "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси". Видео смонтировано из съемки в момент выступления политика в конгрессе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ.

Видео: YouTube/Guardian News, Bloomberg Politics

Теги: дональд трамп, импичмент, конгресс, нэнси пелоси
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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