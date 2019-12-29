Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ

Минобороны подтвердило информацию.

Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России. На патрулирование уже выведены две подводные лодки ВМС США с ядерными боезарядами. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу профильного ведомства Джона Руда.

Минобороны официально подтвердило, что ПЛАРБ (подлодки атомного ракетного базирования) оснащены. На них располагаются ядерные боеголовки малой мощности W76-2. Власти собираются модернизировать оружие из-за стратегии России. Кремль якобы считает, что использование боеголовок малой мощности дает ему преимущество над США и западными партнерами. Новое оружие выступает как сдерживающий фактор.

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